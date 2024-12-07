Александр Бублик проиграл Хольгеру Руне в матче выставочного турнира UTS

Представитель Казахстана Александр Бублик проиграл второй матч подряд на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. В рамках второго тура он уступил датчанину Хольгеру Руне. Встреча завершилась со счётом 21:8, 17:9, 18:12 в пользу представителя Дании.

Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря. Россиянин Анлрей Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и Танаси Коккинакис. Александр Бублик выступает в группе B. Его соперниками стали австралиец Алекс де Минор, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов. Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря.