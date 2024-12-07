Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв обыграл Уго Умбера на турнире UTS. Россиянина ждёт решающий матч

Андрей Рублёв обыграл Уго Умбера на турнире UTS. Россиянина ждёт решающий матч
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв победил француза Уго Умбера в матче на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 15:13, 15:13, 16:15 в пользу представителя России. Ранее в первом матче Рублёв проиграл Гаэлю Мофнису.

Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря. Россиянин Анлрей Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и австралиец Танаси Коккинакис. Белорусский теннисист Александр Бублик выступает в группе B. Его соперниками стали австралиец Алекс де Минор, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов. Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря.

Материалы по теме
Гаэль Монфис вышел в полуфинал выставочного турнира UTS, обыграв Коккинакиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android