Андрей Рублёв обыграл Уго Умбера на турнире UTS. Россиянина ждёт решающий матч

Российский теннисист Андрей Рублёв победил француза Уго Умбера в матче на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 15:13, 15:13, 16:15 в пользу представителя России. Ранее в первом матче Рублёв проиграл Гаэлю Мофнису.

Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря. Россиянин Анлрей Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и австралиец Танаси Коккинакис. Белорусский теннисист Александр Бублик выступает в группе B. Его соперниками стали австралиец Алекс де Минор, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов. Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря.