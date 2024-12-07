Кафельников ответил, как относится к переизбранию Тарпищева на пост президента ФТР

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на переизбрание Шамиля Тарпищева президентом Федерации тенниса России (ФТР).

«Я максимально положительно отношусь к его переизбранию. Просто нет другого человека, кто бы мог справляться с этой должностью лучше, чем Шамиль Анвярович. Он абсолютно безальтернативен», — приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».

76-летний Шамиль Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. С 1991 по 1992 год Тарпищев являлся председателем Федерации тенниса СССР.

6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.