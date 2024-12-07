«Жду экзамена». Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая

Шестая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая.

«Недавно я поступила в автошколу. Мне нравится заниматься, у меня строгий инструктор, но это интересный опыт. Очень жду предстоящего экзамена», — заявила Рыбакина в видеоролике, опубликованном автошколой из Дубая.

Напомним, за победу в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) Рыбакина получила автомобиль Porsche.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.