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Фото: Диана Шнайдер загорает на пляже в Дубае

Фото: Диана Шнайдер загорает на пляже в Дубае
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер показала, как проводит межсезонье. Спортсменка опубликовала кадры с дубайского пляжа на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница шнайдер в социальных сетях

Ранее Диана Шнайдер объявила о планах заявиться на турниры в Брисбене и Аделаиде. Также россиянка выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

3 ноября Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира в Гонконге. Для россиянки этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

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