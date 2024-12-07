Бублик завершил выступление на выставочном турнире UTS, потерпев три поражения подряд

Представитель Казахстана Александр Бублик проиграл третий поединок на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. В рамках заключительного тура группового этапа он уступил австралийцу Алексу де Минору. Встреча завершилась со счётом 20:17, 17:12, 13:14, 18:13 в пользу представителя Австралии.

Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря. Александр Бублик выступал в группе B. Его соперниками были австралиец Алекс де Минор, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов.

Отметим, россиянин Андрей Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и Танаси Коккинакис.

Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря.