Чесноков: российский теннис невозможно представить без Тарпищева

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал на переизбрание Шамиля Тарпищева президентом Федерации тенниса России (ФТР).

«Шамиль Анвярович уже очень долго находится во главе российского тенниса, за это время он стал абсолютной легендой. Если он чувствует в себе силы продолжать работать, значит, надо работать дальше. Все наши успехи в теннисе были достигнуты под его руководством, без него просто невозможно представить себе российский теннис», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

76-летний Шамиль Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. С 1991 по 1992 год Тарпищев являлся председателем Федерации тенниса СССР.

6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.