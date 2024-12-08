«Все знают, что это россияне». Тарпищев — о выступлении теннисистов под нейтральным флагом

Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил перспективы развития российского тенниса на международной арене.

«Нам удалось перестроиться, да, мы не играем в командных соревнованиях, да, мы выступаем под нейтральным флагом. Но, несмотря на это, наши теннисисты играют, и все знают, что это россияне. Это единственный вид спорта, который на сегодня ставит имидж России, потому что мы играем везде. Неслучайно у нас два человека в десятке мирового рейтинга, у девочек был период, когда в течение года семь человек были в тридцатке, перспективы хорошие», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В субботу, 7 декабря, Тарпищев был переизбран на пост президента Федерации тенниса России (ФТР). Он занимает пост главы ФТР с 1999 года.

Напомним, 6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено.