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Андрей Рублёв вылетел с выставочного турнира UTS, проиграв решающий матч Коккинакису

Андрей Рублёв вылетел с выставочного турнира UTS, проиграв решающий матч Коккинакису
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Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл австралийцу Танаси Коккинакису в матче на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 15:14, 12:11, 9:15, 11:15, 2:1 в пользу представителя Австралии. Ранее в первом матче Рублёв проиграл Гаэлю Мофнису, во втором выиграл у Уго Умбера. Таким образом, россиянин не смог выйти в полуфинал UTS.

Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря. Россиянин Андрей Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и австралиец Танаси Коккинакис. Теннисист из Казахстана Александр Бублик выступает в группе B. Его соперниками стали австралиец Алекс де Минор, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов. Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря.

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