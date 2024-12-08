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Фото: Анна Калинская выполняет присед со штангой с фитнес-инструктором

Фото: Анна Калинская выполняет присед со штангой с фитнес-инструктором
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская начала подготовку к новому сезону. Тренер по физподготовке опубликовал кадры тренировки российской спортсменки на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница тренера Калинской в социальных сетях

Напомним, 2 декабря Анне Калинской исполнилось 26 лет. Свой день рождения она отметила в Майами.

Для Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open она уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и в Берлине).

Ранее стало известно, что россиянка выступит на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

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