Фото: Анна Калинская выполняет присед со штангой с фитнес-инструктором

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская начала подготовку к новому сезону. Тренер по физподготовке опубликовал кадры тренировки российской спортсменки на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница тренера Калинской в социальных сетях

Напомним, 2 декабря Анне Калинской исполнилось 26 лет. Свой день рождения она отметила в Майами.

Для Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open она уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и в Берлине).

Ранее стало известно, что россиянка выступит на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.