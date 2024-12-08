Определились полуфинальные пары выставочного турнира UTS

Определились все полуфиналисты на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final, который проходит Лондоне.

Полуфинальные пары турнира Ultimate Tennis Showdown Grand Final

Гаэль Монфис (Франция) — Алекс де Минор (Австралия)

Хольгер Руне (Дания) — Уго Умбер (Франция)

Ранее Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл австралийцу Танаси Коккинакису и не смог выйти в полуфинал турнира. Также в полуфинал не смог пройти представитель Казахстана Александр Бублик, который проиграл три матча подряд.

Полуфиналы и финал турнира участники UTS сыграют 8 декабря.

Андрей Рублёв прибыл в Лондон на Итоговый турнир UTS