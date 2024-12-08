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Определились полуфинальные пары выставочного турнира UTS

Определились полуфинальные пары выставочного турнира UTS
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Определились все полуфиналисты на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final, который проходит Лондоне.

Полуфинальные пары турнира Ultimate Tennis Showdown Grand Final

Гаэль Монфис (Франция) — Алекс де Минор (Австралия)

Хольгер Руне (Дания) — Уго Умбер (Франция)

Ранее Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл австралийцу Танаси Коккинакису и не смог выйти в полуфинал турнира. Также в полуфинал не смог пройти представитель Казахстана Александр Бублик, который проиграл три матча подряд.

Полуфиналы и финал турнира участники UTS сыграют 8 декабря.

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