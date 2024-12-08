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Ник Кирьос: у меня восьмизначная карьера. Никакого допинга

Ник Кирьос: у меня восьмизначная карьера. Никакого допинга
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отметил, что добился всего в карьере без употребления допинга.

«У меня восьмизначная карьера. Финалист турнира «Большого шлема», обыграл всех величайших игроков всех времён. Мне кажется, это неплохо. Никакого допинга», — написал Кирьос в соцсети Х.

В 2023 году австралийский теннисист Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В прошедшем сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Отметим, что Ник является одним из главных критиков отсутствия достаточной дисквалификации для Янника Синнера и Иги Швёнтек после обнаружения у них допинга.

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