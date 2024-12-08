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Карен Хачанов сходил на концерт Эминема в Абу-Даби

Карен Хачанов сходил на концерт Эминема в Абу-Даби
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19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов посетил концерт американского рэпера Эминема, который прошёл в субботу, 7 декабря, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Хачанов разместил фотографию с мероприятия на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

В данный момент теннисист находится в отпуске. Новый сезон он начнёт на турнире категории ATP-250 Hong Kong Tennis Open 2025, который пройдёт с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

Последний раз Хачанов выходил на корт в Санкт-Петербурге, где принял участие в выставочном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», проходившем с 29 ноября по 1 декабря.

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