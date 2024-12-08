24-я ракетка мира Кэти Бултер призналась, что подвергалась преследованиям

24-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер рассказала, что подвергалась преследованиям со стороны незнакомых людей.

«Иногда люди преследовали меня. Однажды я поехала забирать Алекса [де Минора] из Квинса, и кто-то следовал за мной в машине. Мы поехали на площадь, вышли, прогулялись по магазинам и другим местам, и та же машина следовала за мной домой. Я была с Алексом, так что всё было нормально, но да, это не самое приятное чувство.

Однажды на турнире в Ноттингеме кто-то написал мне в социальных сетях: «Я на улице. Я сделаю тебе больно, если ты выйдешь». Разумеется, я уведомила WTA, и они нашли парня, который на самом деле был на территории. Такие вещи случаются постоянно. Мы очень хорошо защищены, что позволяет чувствовать себя в безопасности. WTA отлично справляется с этим, и это немного успокаивает», — приводит слова Бултер The Guardian.