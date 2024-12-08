Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

24-я ракетка мира Кэти Бултер призналась, что подвергалась преследованиям

24-я ракетка мира Кэти Бултер призналась, что подвергалась преследованиям
Аудио-версия:
Комментарии

24-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер рассказала, что подвергалась преследованиям со стороны незнакомых людей.

«Иногда люди преследовали меня. Однажды я поехала забирать Алекса [де Минора] из Квинса, и кто-то следовал за мной в машине. Мы поехали на площадь, вышли, прогулялись по магазинам и другим местам, и та же машина следовала за мной домой. Я была с Алексом, так что всё было нормально, но да, это не самое приятное чувство.

Однажды на турнире в Ноттингеме кто-то написал мне в социальных сетях: «Я на улице. Я сделаю тебе больно, если ты выйдешь». Разумеется, я уведомила WTA, и они нашли парня, который на самом деле был на территории. Такие вещи случаются постоянно. Мы очень хорошо защищены, что позволяет чувствовать себя в безопасности. WTA отлично справляется с этим, и это немного успокаивает», — приводит слова Бултер The Guardian.

Материалы по теме
Ник Кирьос: у меня восьмизначная карьера. Никакого допинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android