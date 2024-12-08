Совет игроков WTA отказался помочь Симоне Халеп вернуть её рейтинг

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп обратилась за поддержкой в совет игроков WTA, чтобы вернуть свой рейтинг, но получила отказ.

«После того, как я вернулась на корт после девятимесячной дисквалификации, я попросила вернуть мне рейтинг, потому что очень трудно дождаться уайлд-кард. Я поняла, что совет игроков WTA не захотел присваивать мне рейтинг, который у меня был в июле прошлого года, а также WTA не согласилась. Это было очень неприятно, потому что я заслуживаю того. чтобы вернуться на высокие позиции в рейтинге», — приводит слова Халеп The Telegraph.

В совет игроков WTA входят действующие теннисистки: Виктория Азаренко (Беларусь), Каролин Гарсия (Франция),

Джессика Пегула (США), Мэдисон Киз (США), Донна Векич (Хорватия), Дарья Сэвилл (Австралия), Габриэла Дабровски (Канада), Александра Крунич (Сербия).

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Халеп в 2022 году обвинялась в двух отдельных нарушениях антидопинговых правил. Первое касалось найденного в допинг-пробе запрещённого вещества роксадустат во время US Open 2022 года, второе было связано с нарушениями в биологическом паспорте Халеп. В итоге румынка была признана виновной в обоих нарушениях, в сентябре 2023-го её дисквалифицировали на четыре года. Теннисистка подала апелляцию в CAS, после чего ей сократили наказание до девяти месяцев. В данный момент она занимает 879-ю строчку в рейтинге WTA.