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Первая ракетка мира Янник Синнер приехал на финальный этап сезона Формулы-1 в Абу-Даби

Первая ракетка мира Янник Синнер приехал на финальный этап сезона Формулы-1 в Абу-Даби
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер приехал на гонку 24-го и заключительного этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Фото: Пресс-служба Формулы-1

23-летний Синнер в этом сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Кроме того, он также выиграл Кубок Дэвиса — главное командное соревнование года.

Гонка Гран-при Абу-Даби пройдёт сегодня, 8 декабря. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию гонки.

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