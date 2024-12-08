Первая ракетка мира Янник Синнер приехал на финальный этап сезона Формулы-1 в Абу-Даби

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер приехал на гонку 24-го и заключительного этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Фото: Пресс-служба Формулы-1

23-летний Синнер в этом сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Кроме того, он также выиграл Кубок Дэвиса — главное командное соревнование года.

Гонка Гран-при Абу-Даби пройдёт сегодня, 8 декабря. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию гонки.