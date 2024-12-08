Белинда Бенчич вышла в первый финал после рождения дочери и вернётся в топ-500

Олимпийская чемпионка 2021 года, бывшая четвёртая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич вышла в финал на турнире категории WTA-125 в Анже (Франция). Титул она разыграет со 103-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс.

Стоит отметить, что 27-летняя Бенчич не проиграла ни одного сета за четыре матча на пути в финал. Напомним, в апреле 2024 года спортсменка впервые стала мамой. Белинда родила дочь Беллу. В тур теннисистка вернулась в октябре и играла только на турнирах уровня ITF, а также на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Швейцарии.

Благодаря выходу в финал швейцарка вернётся в топ-500 рейтинга WTA. Если Бенчич выиграет титул, она войдёт в топ-400.