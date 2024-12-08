Коннорс — о тандеме Джоковича и Маррея: возможно, это продлится всего неделю

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс скептически высказался о тренерском сотрудничестве Новака Джоковича и Энди Маррея.

«Думаю, Новак попадает в зону комфорта. Они соревновались между собой, знают игру друг друга, проводили время вместе не только на корте, но и за его пределами. Бывают периоды, когда вы чувствуете себя комфортно и расслабленно с окружающими вас людьми, это позволяет вам выйти на корт и попытаться показать свой лучший теннис и выложиться на полную. Чем старше ты становишься, тем сложнее превзойти самого себя. Так что, возможно, это и хорошо, но, возможно, это продлится всего неделю, мы не знаем», — приводит слова Коннорса We love tennis.