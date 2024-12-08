Полина Кудерметова проиграла в финале турнира W100 в Дубае

116-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выиграть турнир категории W100 в Дубае (ОАЭ). В финале она уступила британке Джоди Бёррэдж (238-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Благодаря успешному выступлению на турнире в Дубае 21-летняя Кудерметова обновит личный рейтинговый рекорд и станет 106-й ракеткой мира. Ранее лучшей позицией Полины было 114-е место в рейтинге WTA.

В нынешнем сезоне Полина Кудерметова выиграла один турнир категории W50 в Индии, а также однажды выступала в решающем матче. Выход в финал соревнований в Дубае стал лучшим достижением в карьере россиянки.