Алекс де Минор вышел в финал выставочного турнира UTS, обыграв Монфиса

Представитель Австралии 11-я ракетка мира Алекс де Минор вышел в финал выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. В рамках полуфинального матча он обыграл француза Гаэля Монфиса. Встреча завершилась со счётом 10:14, 14:11, 15:8, 14:6 в пользу представителя Австралии.

Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря.

В группу A изначально вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис, австралиец Танаси Коккинакис и россиянин Андрей Рублёв. В группе B выступали Александр Бублик из Казахстана, австралиец Алекс де Минор, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов.

Сегодня, 8 декабря, также состоится и финал турнира UTS.