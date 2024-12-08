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Бенчич проиграла финал WTA-125. Это был её первый матч данной стадии после рождения дочери

Бенчич проиграла финал WTA-125. Это был её первый матч данной стадии после рождения дочери
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Олимпийская чемпионка 2021 года, бывшая четвёртая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич проиграла в финале турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). Она уступила 103-й ракетке мира американке Алисии Паркс со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 0:6.

Это был первый финал для швейцарской теннисистки после рождения дочери Беллы. В апреле 2024 года спортсменка впервые стала мамой. В тур теннисистка вернулась в октябре и играла только на турнирах уровня ITF, а также на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Швейцарии. Благодаря выходу в финал швейцарка вернётся в топ-500 рейтинга WTA.

Белинда Бенчич является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг — 2022. Отметим, что, помимо золотой медали в одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио, Бенчич завоевала ещё и серебро в парном. Её партнёршей была Виктория Голубич.

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