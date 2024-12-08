Хольгер Руне стал вторым финалистом турнира UTS. Далее он сыграет с де Минором

Датский теннисист Хольгер Руне вышел в финал выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. В рамках полуфинального матча он обыграл француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 15:11, 13:12, 15:11 в пользу представителя Дании.

Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря.

В группу A изначально вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис, австралиец Танаси Коккинакис и россиянин Андрей Рублёв. В группе B выступали Александр Бублик из Казахстана, австралиец Алекс де Минор, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов.

Сегодня, 8 декабря, также состоится и финал турнира UTS, в котором с Руне сыграет австралиец Алекс де Минор.