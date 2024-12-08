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Паула Бадоса опубликовала совместное фото с гонщиком Фернандо Алонсо

Паула Бадоса опубликовала совместное фото с гонщиком Фернандо Алонсо
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса встретилась со своим соотечественником пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Абу-Даби. Об этом спортсменка сообщила на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Паулы Бадосы

«Давай, Фернандо!» — подписала снимок Бадоса.

Паула досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2. Бадоса сыграла в одиночном разряде против второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек и уступила со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

8 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) на трассе «Автодром Яс Марина» завершилась финальная гонка сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин») занял девятое место, уступив лидеру +1:22.373. Победу одержал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

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