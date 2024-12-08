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Алекс де Минор стал победителем выставочного турнира UTS, в финале обыграв Хольгера Руне

Алекс де Минор стал победителем выставочного турнира UTS, в финале обыграв Хольгера Руне
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Австралийский теннисист девятая ракетка мира Алекс де Минор стал победителем выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. В титульном матче он обыграл датчанина Хольгера Руне (13-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 13:8, 14:11, 16:10 в пользу представителя Австралии.

Выставочные соревнования проходили с 6 по 8 декабря. Призовой фонд турнира — $ 2 165 000. Алекс де Минор выиграл почти $ 1 млн.

В группу A изначально вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис, австралиец Танаси Коккинакис и россиянин Андрей Рублёв. В группе B выступали Александр Бублик из Казахстана, австралиец Алекс де Минор, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов.

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