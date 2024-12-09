«Просто для себя». Андрей Рублёв ответил, делал ли расклады таро

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, делал ли он расклады таро и верит ли в астрологию.

— Турин считается центром магии и масонов, и вообще поговаривают, что Джокович — масон. Ты в это веришь? Вообще ты веришь в магию, в таро?

— Я? Хорошо, что это меня не касается.

— Ты делал когда-нибудь расклады? Именно таро.

— Я делал… Не знаю, правда, это называлось таро или нет, но мне кажется, что делал.

— Ну, нумерология какая-нибудь, что-нибудь такое...

— Я не разбираюсь. Скорее больше что-то из астрологии. Ну, я так, просто для себя это делал, — сказал Рублёв в программе «BB Tennis».