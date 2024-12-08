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Рублёв — о допинге Синнера: он испытывал стресс, но сумел доминировать в туре. Впечатляет

Рублёв — о допинге Синнера: он испытывал стресс, но сумел доминировать в туре. Впечатляет
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как относится к допинг-кейсу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Ни одному игроку не пожелаешь пройти через это. Я не могу себе представить, какой стресс он испытывал в течение всего этого периода. Он отлично справился, продолжил играть на своём лучшем уровне и сумел доминировать в туре, несмотря ни на что, выигрывая титулы. Это очень впечатляет.

Я думаю, что антидопинговая система должна быть немного понятнее. В теннисе правила суперстрогие, более строгие, чем в других видах спорта. Мне кажется, что любая маленькая ошибка, даже непреднамеренная, может поставить под угрозу твою карьеру», — приводит слова Рублёва Euro Sport.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена на срок от одного до двух лет.

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