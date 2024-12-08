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Россиянка Алина Чараева вышла в основную сетку турнира WTA-125 в Лиможе

Россиянка Алина Чараева вышла в основную сетку турнира WTA-125 в Лиможе
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Сегодня, 8 декабря, 248-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева вышла в основную сетку турнира категории WTA-125, который проходит в Лиможе (Франция). В финале квалификации Чараева обыграла 237-й номер рейтинга Юстину Микульските из Литвы со счётом 6:2, 6:4.

В рамках встречи Чараева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Микульските ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Отметим, россиянка Екатерина Макарова в финале квалификации уступила представительнице Франции Ясмин Мансури со счётом 4:6, 3:6.

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