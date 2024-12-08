Алекс де Минор заработал 919 тысяч долларов за победу на выставочном турнире UTS

Австралийский теннисист девятая ракетка мира Алекс де Минор заработал 919 тысяч долларов за победу на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. Призовой фонд всего турнира составлял $ 2 165 000.

Сегодня, 8 декабря, в титульном матче он обыграл датчанина Хольгера Руне (13-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 13:8, 14:11, 16:10 в пользу представителя Австралии.

В группу A изначально вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис, австралиец Танаси Коккинакис и россиянин Андрей Рублёв. В группе B выступали Александр Бублик из Казахстана, австралиец Алекс де Минор, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов.