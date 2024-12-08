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Алекс де Минор заработал 919 тысяч долларов за победу на выставочном турнире UTS

Алекс де Минор заработал 919 тысяч долларов за победу на выставочном турнире UTS
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Австралийский теннисист девятая ракетка мира Алекс де Минор заработал 919 тысяч долларов за победу на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. Призовой фонд всего турнира составлял $ 2 165 000.

Сегодня, 8 декабря, в титульном матче он обыграл датчанина Хольгера Руне (13-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 13:8, 14:11, 16:10 в пользу представителя Австралии.

В группу A изначально вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис, австралиец Танаси Коккинакис и россиянин Андрей Рублёв. В группе B выступали Александр Бублик из Казахстана, австралиец Алекс де Минор, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов.

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