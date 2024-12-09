Даниил Медведев рассказал чем отличается Итоговый турнир в Лондоне и Турине

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, в каком городе на Итоговом турнире ATP ему больше нравилось играть — в Лондоне или Турине.

«На самом деле там и там. Хорошо, где-то есть везде свои минусы, плюсы. Поэтому крутой турнир и в Лондоне, и в Турине был. Поскольку мало игроков, всем достаётся корд и потренироваться. Хорошая еда, хорошая организация. Поэтому даже не знаю, что назвать. Но в Турине круто, в Лондоне тоже было круто. В Лондоне выиграл, надо в Турине попробовать», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале BetBoom.

Напомним, Итоговый чемпионат ATP с 2009 до 2021 года проходил в Лондоне (Великобритания). После турнир переехал в итальянский Турин. Он останется в Италии до 2030 года.

Даниил Медведев становился победителем Итогового турнира в 2020 году. В 2024 россиянин квалифицировался на Итоговый, но не смог выйти из группы.