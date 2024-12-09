Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал чем отличается Итоговый турнир в Лондоне и Турине

Даниил Медведев рассказал чем отличается Итоговый турнир в Лондоне и Турине
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, в каком городе на Итоговом турнире ATP ему больше нравилось играть — в Лондоне или Турине.

«На самом деле там и там. Хорошо, где-то есть везде свои минусы, плюсы. Поэтому крутой турнир и в Лондоне, и в Турине был. Поскольку мало игроков, всем достаётся корд и потренироваться. Хорошая еда, хорошая организация. Поэтому даже не знаю, что назвать. Но в Турине круто, в Лондоне тоже было круто. В Лондоне выиграл, надо в Турине попробовать», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале BetBoom.

Напомним, Итоговый чемпионат ATP с 2009 до 2021 года проходил в Лондоне (Великобритания). После турнир переехал в итальянский Турин. Он останется в Италии до 2030 года.

Даниил Медведев становился победителем Итогового турнира в 2020 году. В 2024 россиянин квалифицировался на Итоговый, но не смог выйти из группы.

Материалы по теме
Рублёв — о допинге Синнера: он испытывал стресс, но сумел доминировать в туре. Впечатляет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android