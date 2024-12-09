«Ламборгини была моей любимой». Медведев — о машине, которую он хотел бы приобрести

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой итальянский автомобиль хотел бы приобрести себе в коллекцию.

«В коллекцию? Любимая машина? На самом деле, тяжело сказать, но скорее я бы, наверное, предпочёл Ламборгини, но есть такая Феррари SF90XX, которую невозможно достать, если у тебя до этого там не было 10 или больше Ferrari. Вот я бы с удовольствием добавил в коллекцию, но это да, это невозможно. А, скажем так, когда был ребёнком, Ламборгини была моей любимой машиной», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале BetBoom.

Напомним, Даниил Медведев завершил сезон без титулов впервые с 2017 года.