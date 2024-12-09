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«Люблю деньги». Медведев — о сумме, которая ему необходима, чтобы закончить играть

«Люблю деньги». Медведев — о сумме, которая ему необходима, чтобы закончить играть
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, сколько ему нежно денег, чтобы закончить играть в теннис.

«Аппетиты всегда растут, как вот жизнь складывается — магия. Тогда бы очень расстроился, конечно, если бы в итоге закончил. Но сейчас, наверное, этой суммы или нет, или она очень большая. Миллиард. Ну, я бы, наверное, подумал. Скажем так, люблю деньги… Это слишком длинная тема. То есть, когда говорю, что люблю деньги, могу это объяснить, как и почему. Насколько не люблю люблю теннис, настолько он мне и нравится. Жить тяжело без соревнований, поэтому стараюсь, играю, зарабатываю», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале BetBoom.

Напомним, Даниил Медведев завершил сезон без титулов впервые с 2017 года.

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