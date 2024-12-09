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«Худшие три минуты в моей жизни». Циципас опубликовал ироничный пост

«Худшие три минуты в моей жизни». Циципас опубликовал ироничный пост
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился забавным наблюдением на своей странице в социальных сетях.

«Однажды я пытался быть нормальным. Худшие три минуты в моей жизни», — написал Циципас в своей публикации.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Отметим, что Стефанос Циципас завершил сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.

Греческий теннисист не попал на Итоговый чемпионат — 2024, который прошёл в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Чемпионом соревнований стал итальянец Янник Синнер.

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