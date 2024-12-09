Елена Рыбакина посетила финальный этап Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби
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Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила гонку 24-го, заключительного этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Победу одержал британский гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис.
Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:26:33.291
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+5.832
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+31.928
Чемпионка Уимблдона-2022 была гостем команды «Ред Булл».
Фото: Из личного архива Рыбакиной
В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы, но сумела обыграть первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.
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