Елена Рыбакина посетила финальный этап Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила гонку 24-го, заключительного этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Победу одержал британский гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис.

Чемпионка Уимблдона-2022 была гостем команды «Ред Булл».

Фото: Из личного архива Рыбакиной

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы, но сумела обыграть первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.