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«Я наслаждался». Синнер поделился впечатлениями от знакомства с Леклером

«Я наслаждался». Синнер поделился впечатлениями от знакомства с Леклером
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер поделился впечатлениями от посещения гонки 24-го, заключительного этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Итальянский теннисист впервые встретился с 27-летним монегаском, выступающим за итальянский коллектив «Феррари», Шарлем Леклером.

«Я наслаждался, находясь в машине вместе с Шарлем. Встреча с Леклером была прекрасным моментом. Мы часто переписывались, но никогда не встречались. Скорость – это свобода для меня. Конечно, нужно знать границы, но прежде всего это удовольствие. Когда я занимался горнолыжным спортом, всегда думал о том, чтобы спуститься как можно быстрее, в машине то же самое: мне нравится ехать и слышать звук двигателя. Я изолирую себя от всего», — приводит слова Синнера La Stampa.

23-летний Синнер в этом сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два турнира ATP-500.

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