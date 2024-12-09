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Анна Калинская показала праздничный торт в честь своего 26-летия

Анна Калинская показала праздничный торт в честь своего 26-летия
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась новым снимком с вечеринки в честь своего дня рождения.

Фото: страница калинской в социальных сетях

Напомним, 2 декабря Анне Калинской исполнилось 26 лет. Свой день рождения она отметила в Майами.

Для Анны Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Анна дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и в Берлине).

Ранее стало известно, что россиянка выступит на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. В соревнованиях примут участие 12 россиянок.

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