Янник Синнер рассказал, где проведёт рождественские каникулы

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, как проведёт новогодние праздники, а также поделился целями на следующий сезон.

«Моя цель — остаться в игре даже в 30 лет, но всё может измениться. Сейчас я продолжу подготовку к сезону, но Рождество проведу дома», — приводит слова Синнера La Stampa.

23-летний Синнер в прошедшем сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два турнира ATP-500. Спортсмен проводит отпуск, посещая различные мероприятия.

Синнер проводит отпуск, посещая различные мероприятия. Ранее итальянский теннисист приехал на гонку 24-го, заключительного этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.