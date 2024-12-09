Гарсия — о Синнере: такой же неудержимый, как Макс Ферстаппен

48-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия сравнила лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера с нидерландским гонщиком Максом Ферстаппеном, который в 2024 году стал четырёхкратным чемпионом мира Формулы-1.

«Такой же неудержимый, как Ферстаппен. Удачи в 2025 году!» — написала Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Гарсии

Теннисисты встретились в Абу-Даби, где прошёл заключительный этап Гран-при Формулы-1 в этом году.

23-летний Синнер в этом сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два турнира ATP-500. Кроме того, он также выиграл Кубок Дэвиса — главное командное соревнование года.