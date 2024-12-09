Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик показал средний палец де Минору на турнире UTS. Австралиец отреагировал

Бублик показал средний палец де Минору на турнире UTS. Австралиец отреагировал
Аудио-версия:
Комментарии

Представитель Казахстана Александр Бублик показал австралийскому теннисисту Алексу де Минору средний палец во время матча выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. Бублик был огорчён неудачным розыгрышем в своём исполнении. Австралиец отреагировал на неприличный жест теннисиста скромной улыбкой.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Встреча завершилась со счётом 20:17, 17:12, 13:14, 18:13 в пользу представителя Австралии. Бублик завершил выступление на выставочном турнире UTS, потерпев три поражения подряд.

Вчера, 8 декабря, де Минор стал победителем турнира в Лондоне. В титульном матче он обыграл датчанина Хольгера Руне (13-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 13:8, 14:11, 16:10. За победу на турнире австралиец заработал $ 919 тыс.

Материалы по теме
Алекс де Минор стал победителем выставочного турнира UTS, в финале обыграв Хольгера Руне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android