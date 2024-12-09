Бублик показал средний палец де Минору на турнире UTS. Австралиец отреагировал

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Представитель Казахстана Александр Бублик показал австралийскому теннисисту Алексу де Минору средний палец во время матча выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. Бублик был огорчён неудачным розыгрышем в своём исполнении. Австралиец отреагировал на неприличный жест теннисиста скромной улыбкой.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Встреча завершилась со счётом 20:17, 17:12, 13:14, 18:13 в пользу представителя Австралии. Бублик завершил выступление на выставочном турнире UTS, потерпев три поражения подряд.

Вчера, 8 декабря, де Минор стал победителем турнира в Лондоне. В титульном матче он обыграл датчанина Хольгера Руне (13-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 13:8, 14:11, 16:10. За победу на турнире австралиец заработал $ 919 тыс.