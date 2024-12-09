Серена Уильямс: я была рождена, чтобы побеждать, а Винус наработала этот навык

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс сравнила свой характер с темпераментом сестры, семикратной чемпионки мэйджоров Винус Уильямс.

«Чемпионский характер — нечто врождённое, а не только работа и воспитание. Я была рождена, чтобы побеждать. Мы участвовали в конкурсах талантов. Когда я не побеждала в них, сходила с ума. Плакала, психовала… У меня было врождённое стремление всегда быть лучшей и побеждать. А вот Винус всегда говорила, что у неё такого не было. Она наработала этот навык. Думаю, возможны оба пути. Когда ты не обладаешь какими-то качествами, то можешь со временем развить их в себе благодаря упорному труду», — приводит слова Серены Sportskeeda.

За свою профессиональную карьеру Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.