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Рублёв: не терпится увидеть, как Маррей будет реагировать на эмоции Джоковича в свой адрес

Рублёв: не терпится увидеть, как Маррей будет реагировать на эмоции Джоковича в свой адрес
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о сотрудничестве 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и трёхкратного победителя мэйджоров, двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея.

«Это будет весело, потому что Новак иногда слишком эмоционально ведёт себя на корте. Бывает, он разговаривает со своей командой на повышенных тонах. Мне не терпится увидеть, как Маррей будет реагировать на подобные ситуации», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Новак расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

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