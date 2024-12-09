Александр Зверев высказался о возможности для Беккера стать его тренером

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о шестикратном победителе мэйджоров Борисе Беккере в качестве своего потенциального тренера.

«Я люблю Бориса и верю, что он обладает невероятными познаниями в теннисе. Но я не знаю, как он путешествует. Это единственное, что вызывает в нём вопросы. Как только он решит и прояснит эту проблему, мы сможем поговорить об этом. Мы до сих пор с ним переписываемся и часто общаемся. Что касается Австралии, то там всё будет как есть, а потом я посмотрю», — приводит слова Зверева We love tennis.