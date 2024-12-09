Фото: Григор Димитров и актриса Ева Лонгория на Гран-при Формулы-1

10-я ракетка мира представитель Болгарии Григор Димитров посетил финальную гонку сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Американская актриса Ева Лонгория, наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки», опубликовала совместное фото с теннисистом.

Фото: страница лонгории в социальных сетях

Ранее стало известно, что Димитров начнёт сезон-2025 на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Напомним, чемпионом в нынешнем сезоне Формулы-1 стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Нидерландец гарантировал себе титул после этапа в Лас-Вегасе, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Ферстаппен в итоге был пятым, а британец – шестым.