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Рафтер: если Кирьос выйдет в 1/2 финала AO, не удивлюсь. Если проиграет в 1-м круге — тоже

Рафтер: если Кирьос выйдет в 1/2 финала AO, не удивлюсь. Если проиграет в 1-м круге — тоже
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Патрик Рафтер высказался о перспективах соотечественника Ника Кирьоса на Australian Open — 2025.

«У него мощная игра. Но сможет ли он удержаться? Сможет ли его тело выдержать, а голова? Скорее всего, это его действительно большие проблемы, особенно тело. Соревнования и тренировки — это совершенно разные вещи.

Поэтому я действительно не знаю, чего от него ожидать. Всё висит в воздухе, будет интересно посмотреть на его игру. Не знаю, чего ожидают эксперты, у меня ожиданий нет. Если он выйдет в четвертьфинал, полуфинал, я не удивлюсь. Если он проиграет в первом круге, это тоже меня не удивит», — приводит слова Рафтера Yahoo Sports.

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