Гаэль Монфис ответил на вопрос, когда сыграет в миксте с женой Элиной Свитолиной

55-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис ответил на вопрос, когда сыграет в миксте со своей женой, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

«Мне нравится этот вопрос. Наступит момент, когда мы это сделаем. Не могу сказать вам когда, но мы это сделаем. Это было бы круто. Я хочу, чтобы мы сделали это, когда моя маленькая девочка (дочь теннисистов Скай. — Прим. «Чемпионата») станет достаточно взрослой, чтобы это осознать. Мы тоже не будем долго ждать, потому что я не уверен, что буду продолжать играть через четыре года, когда ей исполнится шесть», — приводит слова Монфиса We love tennis.