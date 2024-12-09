Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис ответил на вопрос, когда сыграет в миксте с женой Элиной Свитолиной

Гаэль Монфис ответил на вопрос, когда сыграет в миксте с женой Элиной Свитолиной
Комментарии

55-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис ответил на вопрос, когда сыграет в миксте со своей женой, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

«Мне нравится этот вопрос. Наступит момент, когда мы это сделаем. Не могу сказать вам когда, но мы это сделаем. Это было бы круто. Я хочу, чтобы мы сделали это, когда моя маленькая девочка (дочь теннисистов Скай. — Прим. «Чемпионата») станет достаточно взрослой, чтобы это осознать. Мы тоже не будем долго ждать, потому что я не уверен, что буду продолжать играть через четыре года, когда ей исполнится шесть», — приводит слова Монфиса We love tennis.

Материалы по теме
Андрей Рублёв: я один из худших игроков у сетки!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android