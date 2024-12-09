Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это наверняка шутка». Кирьос призвал не выделять заслуги тренера Синнера

«Это наверняка шутка». Кирьос призвал не выделять заслуги тренера Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос в очередной раз упомянул допинг-скандал с участием первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Австралийский теннисист прокомментировал публикацию, в которой выделены заслуги тренера Синнера — Даннера Кэхилла.

«Супертренер. Наставник мирового класса, который привёл Янника Синнера к лидерству в мировом рейтинге и первым титулам «Большого шлема», — опубликовал пост аккаунт TennisAustralia.

«Это наверняка шутка. Будьте честными людьми», — прокомментировал публикацию Кирьос.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA). ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет. Кирьос активно критикует итальянца в свете допингового дела.

Материалы по теме
Фото
Ник Кирьос ответил на вопрос, сыграл ли бы он в парном разряде с Янником Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android