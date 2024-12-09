«Это наверняка шутка». Кирьос призвал не выделять заслуги тренера Синнера

Финалист Уимблдона-2022 бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос в очередной раз упомянул допинг-скандал с участием первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Австралийский теннисист прокомментировал публикацию, в которой выделены заслуги тренера Синнера — Даннера Кэхилла.

«Супертренер. Наставник мирового класса, который привёл Янника Синнера к лидерству в мировом рейтинге и первым титулам «Большого шлема», — опубликовал пост аккаунт TennisAustralia.

«Это наверняка шутка. Будьте честными людьми», — прокомментировал публикацию Кирьос.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA). ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет. Кирьос активно критикует итальянца в свете допингового дела.