39-летний Вавринка показал, как проводит подготовку к новому сезону

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка начал подготовку к новому сезону. Он опубликовал кадры тренировки в тренажёрном зале на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница вавринки в социальных сетях

«Мы проводим очередную предсезонку! Страсть — это энергия», — подписал публикацию Вавринка.

Напомним, 39-летний швейцарец начал профессиональную карьеру в 2002 году. Уже в следующем сезоне он выиграл несколько титулов «челленджеров» и дебютировал в основе турнира ATP. Вавринка — олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде, победитель 19 турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной команды Швейцарии.