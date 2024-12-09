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Хольгер Руне: надеюсь, скоро буду на одном уровне с Синнером и Алькарасом

Хольгер Руне: надеюсь, скоро буду на одном уровне с Синнером и Алькарасом
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Датский теннисист Хольгер Руне высказался об уровне игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Синнер был совершенным игроком в этом году. Когда Алькарас играет в свой лучший теннис, он также кажется совершенным, но в то же время я вижу, что они могут улучшиться в некоторых областях. Это невероятно, когда вы думаете, что Синнер в этом году выиграл почти всё.

Самое замечательное в теннисе то, что у каждого всегда есть шанс стать лучше. Алькарас был великолепен для тенниса. Он отличный игрок, у него много навыков, и он показывает их на корте. Надеюсь, я скоро буду на одном уровне с ними», — приводит слова Руне Tennis365.

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