Зверев: по-настоящему мне помог лишь один тренер, не считая отца

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о возможных изменениях в своей команде.

«Рядом должен быть правильный человек. Я не собираюсь брать хоть кого-то потому, что я или другие считают, что так нужно. Я уже пробовал сотрудничать со многими специалистами. Но в итоге мне по-настоящему помог лишь один тренер, не считая отца. Давид Феррер мне очень помог. Сотрудничество со всеми остальными не принесло успеха», — приводит слова Зверева Tennis Magazin.

В 2024 году Александр Зверев выиграл два турнира на уровне ATP и вышел в финал Открытого чемпионата Франции, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.