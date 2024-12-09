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Новак Джокович назвал знаковый финал Уимблдона самым нервным матчем в карьере

Новак Джокович назвал знаковый финал Уимблдона самым нервным матчем в карьере
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович назвал финал Уимблдона-2019 самым нервным матчем в своей карьере.

В той встрече он одолел 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. В пятом сете серб отыграл два матчбола.

«Матч, в котором он (Федерер) был лучшим игроком с точки зрения статистики. Он выиграл больше очков, и вообще все цифры были на его стороне. Он сделал брейк на моей подаче и подавал на титул при счёте 8:7. Был счёт 40:15. Я просто пытался заставить его играть и заслужить победу.

Скорее всего, это был самый нервный матч, в котором я когда-либо участвовал. Но я нашёл способ его выиграть», — приводит слова Джоковича Tennis365.

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