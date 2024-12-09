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Осака совершила наибольший скачок в рейтинге в 2024 году, Анисимова и Радукану — в топ-3

Осака совершила наибольший скачок в рейтинге в 2024 году, Анисимова и Радукану — в топ-3
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Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака совершила наибольший скачок в рейтинге WTA в 2024 году, по данным Opta Ace. Осака начала сезон без рейтинговых очков, а завершила его на 58-й строчке.

Напомним, летом 2023 года Осака впервые стала мамой и пропустила весь сезон. Она вернулась из декретного отпуска в январе.

Наибольшие рывки в рейтинге WTA в 2024 году:

Наоми Осака (Япония) – с UR (без рейтинга) на 58-ю строчку;
Аманда Анисимова (США) – с 373-го места на 36-е;
Эмма Радукану (Великобритания) – с 301-го на 57-е;
Каролина Возняцки (Дания) – с 256-го на 70-е;
Лулу Сун (Новая Зеландия) – с 214-го на 40-е.

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